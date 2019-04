Gamen en lezingen tijdens Week van de Game

Beleef de gehele breedte van het game-veld! In de week van 13 t/m 17 mei organiseert het Utrecht Center for Game Research diverse game-gerelateerde activiteiten, van retrogames tot wetenschappelijke lezingen. Je kunt ook zelf meedoen met een location-based game en een escape room.

Maandag 13 mei: lezing Jeroen van Mastrigt en workshops game-onderzoekers

15.00-17.00 met aansluitend borrel, Mezzanine (bovenkantine) Minnaertgebouw

Gaming in/voor een Veranderende Maatschappij: lezing door Jeroen van Mastrigt, creative director bij Freedomlab Future Studies, oprichter en voorzitter Dutch Game Garden, associate professor en board member HKU.

Workshop DialogueTrainer door Johan Jeuring. Communiceren is niet altijd gemakkelijk, ook niet als professional. De applied game 'Communicate' laat je oefenen met uiteenlopende lastige situaties en nieuwe gespreksmethodieken. Door in de situatie het gesprek aan te gaan en keuzes te maken, leer je wat werkt en wat je kunt bereiken met een andere aanpak.

Workshop uCrowds door Roland Geraerts. Heb je je ooit onveilig gevoeld toen je in een heel drukke menigte wandelde, die verscheen in een stad of in een druk gebouw? In deze workshop laten we zien hoe 'crowd flow' gesimuleerd en verbeterd kan worden met intelligente gamingtechnologie.

Dinsdag 14 mei: location-based game en boekpresentatie

15.15-16.00, bruggetje tussen Lundlaan en Hoofddijk

Doe mee met de location-based game GameOlympics rondom het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) op de Uithof. Het doel van de game is het vergroten van sociale inclusie van chronisch zieke kinderen, maar voor deze keer kunnen alle geïnteresseerden meedoen met de game, die bestaat uit diverse puzzels en een speurtocht langs locaties bij het WKZ. De game is ontwikkeld in de projecten PREHealth en Healthy Play, Better Coping. Verzamelen vanaf 15.00, start om 15.15.

17.00-18.30, Spui 25, Amsterdam

Boekpresentatie ‘The Playful Citizen’. How can digital games encourage and develop civic engagement? How can players be turned into ecological citizens? And how might games revise oppressive social structures? In a playful evening, visitors are treated to an extensive overview of the potentials and limitations of citizen engagement in the digital age, by authors of the recently published book The Playful Citizen. Met o.a. de Utrechtse onderzoekers Joost Raessens, Ingrid Hoofd en Michiel de Lange. Meer informatie en registreren >>

Woensdag 15 mei: netwerklunch met gamebedrijven

12.00-15.00 Mezzanine Minnaertgebouw

Studievereniging Sticky organiseert een netwerklunch voor studenten, onderzoekers en gamebedrijven. Iedereen die wil werken in of samenwerken met de game-industrie is welkom. Onder het genot van een gratis broodje kun je mogelijke kansen bespreken met ontwikkelaars uit de Nederlandse game-industrie. Tevens zullen alumni Game Technology aanwezig zijn om hun eindprojecten te tonen.

Donderdag 16 mei: lezingen games & geschiedenis

13.00-17.00 met aansluitend borrel, Parnassos

13.15-15.00 interactieve lezing over Utrecht Time Machine door Toine Pieters en Ivar Troost. De historie van de stad Utrecht gaat terug tot de Romeinen – hoe zou het zijn als je zelf een reis door tijd zou kunnen maken? Dit scenario lijkt science fiction maar is nu met nieuwe digitale technologie binnen handbereik. UtrechtTimeMachine UTM) is eenvoudig geformuleerd een combinatie van linked data en augmented reality (AR) technologie.

15.15-17.00 speelse lezing en workshop over de Nederlandse game-geschiedenis door René Glas, Stefan Werning en Jasper van Vught. Tijdens deze sessie geven we inzicht in het proces van het creëren van een nationale gamegeschiedenis door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, een van de grootste audiovisuele erfgoedinstellingen van Nederland. We gaan in op de relevantie en urgentie van game-conservatie en bespreken de inzet en vraagstukken die voortkomen uit het proces van toelating en selectie van games in een erfgoedarchief. Het tweede deel van de sessie bestaat uit een hands-on workshop waar we met spelgeschiedenis zullen spelen door games te ontwerpen met historische datasets. Daarbij onderzoeken we deze historische gegevens van Nederlandse games om te beoordelen hoe game design prototypes als historiografische 'lenzen' nieuwe visies op een nationale gamegeschiedenis kunnen opleveren.

Vrijdag 17 mei: retrogames en social event

13.00-18.00 hal begane grond Koningsbergergebouw

AwesomeSpace richt op vrijdagmiddag de hal van het Koningsbergergebouw in als heuse retro-gamespace. Hier kan je op oude spelcomputers bekende en onbekende retro-klassiekers spelen! Vanaf 16.00 biedt studentenvereniging Sticky een drankje aan voor bij het gamen.

Doorlopend: escape room, David de Wiedgebouw

De hele week kun je ook meedoen aan een echte escape room, ontwikkeld aan de Universiteit Utrecht. Teams gaan op zoek naar sleutels, kraken codes en lossen puzzels en raadsels zo snel mogelijk op door goede samenwerking, communicatie, creativiteit en analytisch vermogen. Volbreng de missie binnen 60 minuten om de kamer succesvol te verlaten. Anders dan in een reguliere escape room wordt je in MasterMind overigens niet opgesloten. De Escape room is voor 4-6 personen; je kunt je als team of als individu aanmelden via de website.