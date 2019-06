Future of Work avond: naar een inclusieve platformeconomie

Universiteitshoogleraar José van Dijck, verbonden aan de Universiteit Utrecht, schreef het boek ‘The Platform Society’. Op deze avond deelt zij haar visie voor een platformeconomie die werkt voor iedereen.

De platformeconomie groeit. Steeds meer processen in onze samenleving worden door platformen georganiseerd. We delen huizen en auto’s via Airbnb en SnappCar en jongeren verdienen een centje bij via Deliveroo en Helpling. Hoe kunnen we de steeds grotere afhankelijkheid van deze platformen benutten en tegelijkertijd de negatieve kanten voorkomen? Dit is de vraag die op 27 juni centraal staat.

Peter Baeck, hoofd van de Britse innovatiedenktank Nesta, schetst in zijn keynote de opkomst van de platformeconomie. Wat vestaan we precies onder deze term, hoe gaat deze nieuwe economie zich ontwikkelen en hoe blijft deze inclusief?

Sara Green Brodersen vertelt hoe het Deense reputatieplatform Deemly gebruikers die via platformen werken helpen om hun opgebouwde reputatie mee te nemen naar een ander platform, zodat zij niet van één platform afhankelijk worden.

Lisa Hemph en Gregory Golding van de Zweedse Social Service delen vervolgens hun ervaring over een lopend experiment waarbij zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen hun CV te versterken door deze opgebouwde online reputatie om te zetten in een offline CV.

Universiteitshoogleraar José van Dijck schreef het boek ‘The Platform Society’. In haar afsluitende lezing deelt zij haar visie voor een platformeconomie die werkt voor iedereen.

De voertaal van deze avond is Engels.

Deze avond is tevens de kick-off van de 6th International Workshop on the Sharing Economy die op 28 en 29 juni aan de Universiteit Utrecht plaats zal vinden. 85 internationale onderzoekers in de ‘sharing economy’ delen tijdens deze twee dagen hun werk. Meer informatie hierover is te vinden op www.6thiwse.sites.uu.nl.