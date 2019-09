Future Food Lab Week: kom proeven!

Doorlopende activiteiten in het kader van de Future Food Lab Week

Maandag 9 t/m donderdag 12 september, Educatoriumrestaurant

Een week met activiteiten en exposities rondom gezond, lekker en duurzaam eten. Restaurantbezoekers maken kans op het winnen van een lunch, krijgen inzicht in de impact van voedselkeuzes en mixen hun eigen smoothie in de Blenderbike. In de houten huisjes in het zitgedeelte van het restaurant leren bezoekers meer over de impact van ons voedingssysteem op biodiversiteit en hoe UU-wetenschappers bijdragen aan de oplossing van dit vraagstuk.

Over het Future Food Lab

Hoe kan het gebruik van verpakkingen worden verminderd en voedselverspilling worden tegengegaan? Welke veranderingen in het menu kunnen de CO2-voetafdruk verder verlagen?

Het Future Food Lab is een proeftuin waar cateraar, student en wetenschapper aan de hand van uiteenlopende onderzoeksvragen experimenteren richting een groen en toekomstbestendig restaurantaanbod. De centrale plek van het Future Food Lab is het middeneiland in het Educatoriumrestaurant (geopend op maandag t/m donderdag van 8:30-20:00 en op vrijdag van 8:30-15:00 uur). Het Future Food Lab is een initiatief van de UU (door de Green Office en Future Food Utrecht) en Sodexo. Voor meer informatie, bezoek uu.nl/futurefoodlab.