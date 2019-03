From Fibrillar Networks to Functional Materials: Structure, Properties and Application of Nanocellulose Networks

In dit project richten wij ons op het ontrafelen van de unieke eigenschappen van nanocellulose of cellulose microvezel (CMV) netwerken, met een verscheidenheid aan experimentele methodes. Op deze manier zetten we een stap naar het gebruik van dit duurzame materiaal in uiteenlopende toepassingen. Allereerst hebben we de structuur van CMV-netwerken in 3D gekwantificeerd op de micro- en nanoschaal, met behulp van confocale microscopie en beeldanalyse. De interacties tussen CMV’s werden theoretisch gekwantificeerd. Door experimentele toepassing van deze resultaten kon de CMV-netwerkstructuur significant veranderd worden. Vanuit een rheologisch perspectief hebben wij aangetoond dat, met toenemende schuifspanning, deze netwerken overgaan van een voornamelijke elastische naar een plastische deformatie. Bij het verwijderen van de spanning herstellen de viscoelastische eigenschappen zich weer snel. Ook hebben wij composiete systemen bestudeerd, bestaande uit CMV’s en agarose. De aldus gevormde composiete netwerken vertonen een synergetische toename in de hun stijfheid, die afhankelijk is van de verhouding tussen de twee componenten. Tenslotte hebben wij een methode ontwikkeld voor de fabricatie van transparante, functionele films uit CMV’s. Deze films zijn een mogelijke vervanger voor plastics gemaakt van aardolie.