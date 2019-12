Fototentoonstelling over sekswerkers in de hal van Janskerkhof 2-3

De reizende foto-expositie United Under a Red Umbrella, over de levens- en werkomstandigheden van sekswerkers uit dertien landen, strijkt op 17 december 2019 neer in de hal van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, aan het Janskerkhof 2-3.

Initiatiefnemer en mede-financier is het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit Utrecht. De tentoonstelling heeft eerder in de Oude Kerk in Amsterdam gestaan.