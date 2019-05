Filmreeks Science & Fiction: Una via a Palermo

Het Louis Hartlooper Complex en het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht organiseren de filmreeks Science & Fiction. De feestelijke, tiende editie van Science & Fiction staat in het teken van De vrolijke wetenschap. We vertonen vier bijzondere films met prikkelende inleidingen door wetenschappers. Na afloop kunnen bezoekers met hen in gesprek.

Una via a Palermo (Emma Dante, 2013, 92 min.)

De bestuurders van twee auto’s willen niet voor elkaar wijken in een smalle straat. Al snel bemoeien anderen zich ermee en staan de verhoudingen in de hele wijk op scherp.

Inleiding: Scott Douglas, docent/onderzoeker, verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Lees meer over deze film, de wetenschappers en de filmreeks op www.uu.nl/usbo/sciencefiction

Kaartjes kun je reserveren en kopen bij filmtheater het Louis Hartlooper Complex.