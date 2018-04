Filmreeks Science & Fiction: Smoke

Het Louis Hartlooper Complex en het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht organiseren voor de negende keer de filmreeks Science & Fiction, dit jaar met als thema Over leven in de stad. Vier bijzondere films met prikkelende inleidingen door wetenschappers over de uitdagingen waar grote steden voor staan. Na afloop kunnen bezoekers met hen in gesprek.

15 mei, 19.00 uur: Smoke (Wayne Wang, 1995, 112 min.)

In tabakswinkel van Auggie Wren in Brooklyn (New York) delen kleurrijke buurtbewoners hun boeiende, komische en soms hartverscheurende verhalen.

Inleiding: Irina van Aalst, stadsgeograaf en universitair hoofddocent, verbonden aan de onderzoeksgroep Urban Geography van de faculteit Geowetenschappen.

Lees meer over deze film, de wetenschappers en de filmreeks op www.uu.nl/usbo/sciencefiction

Kaartjes kun je kopen bij filmtheater Louis Hartlooper Complex.