Filmreeks Science & Fiction: Pride

Het Louis Hartlooper Complex en het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht organiseren voor de achtste keer de filmreeks Science & Fiction, dit jaar met als thema Mind the Gap. Vier bijzondere films met prikkelende inleidingen door wetenschappers over de groeiende kloof in de samenleving. Na afloop kunnen bezoekers met hen in gesprek.

30 mei, 19.00 uur: Pride (Matthew Warchus, 2014, 119 min.)

Opgewekte film over een groep homo-activisten die tijdens de Engelse mijnwerkersstakingen in 1984 besluit geld in te zamelen voor de stakers en hun families. Lees meer.

De inleiding bij deze film wordt verzorgd door Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens hem is er niet sprake is van één bepaalde kloof maar van meerdere scheidslijnen in de samenleving, die ook veranderen met de tijd. In de SCP rapporten Verschil in Nederland (2014) en De toekomst tegemoet (2016) werden deze geanalyseerd en hij zal daar nader op ingaan.

Kaartjes en meer

Lees meer over deze film, de wetenschappers en de filmreeks op www.uu.nl/usbo/sciencefiction

Kaartjes kun je kopen bij filmtheater Louis Hartlooper Complex.