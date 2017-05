Filmreeks Science & Fiction: Elena

Het Louis Hartlooper Complex en het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht organiseren voor de achtste keer de filmreeks Science & Fiction, dit jaar met als thema Mind the Gap. Vier bijzondere films met prikkelende inleidingen door wetenschappers over de groeiende kloof in de samenleving. Na afloop kunnen bezoekers met hen in gesprek.

16 mei, 19.00 uur: Elena (Andrey Zvyagintsev, 2011, 109 min.)

Actuele, dramatische parabel over het doorgeslagen hyperkapitalisme in Rusland, waarin economische omstandigheden een familie uit elkaar drijven. Lees meer.

De inleiding bij deze film wordt verzorgd door Joop Schippers, Arbeidseconomie aan het departement U.S.E. van de Universiteit Utrecht. In zijn inleiding zal hij onder andere ingaan op de kloof tussen arm en rijk.

