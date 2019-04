Filmreeks Science & Fiction: Alice in Wonderland

Het Louis Hartlooper Complex en het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht organiseren de filmreeks Science & Fiction. De feestelijke, tiende editie van Science & Fiction staat in het teken van De vrolijke wetenschap. We vertonen vier bijzondere films met prikkelende inleidingen door wetenschappers. Na afloop kunnen bezoekers met hen in gesprek.

Alice in Wonderland (Tim Burton, 2010, 108 min.)

Alice keert terug naar de magische wereld van haar jeugdavontuur. Ze wordt herenigd met oude vrienden maar moet ook een einde maken aan het schrikbewind van de Rode Koningin.

Inleiding: Barbara Vis, hoogleraar Politiek en Bestuur, verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

