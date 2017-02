Film: The Divide

Wat gebeurt er als de rijken steeds rijker worden?

Waarom verdienen sommige mensen niet genoeg om te kunnen leven terwijl anderen geld overhouden? Dit is het centrale thema van de documentaire The Divide, die op woensdag 22 februari te zien is in de Faculty Club.

De documentaire vertelt het verhaal over 7 mensen uit de Verenigde Staten en Groot Brittannië die streven naar een beter leven. In allebei de landen bezit 0,1 % van de bevolking – de toplaag - net zo veel als de laagst betaalde 90% van de rest van de bevolking. Door deze kernachtige boodschap helder uiteen te zetten wordt duidelijk hoe vrijwel ieder aspect van ons bestaan wordt bepaald door één factor: de grootte van de kloof tussen arm en rijk.

Westerse landen zijn rijker dan ooit. Tegelijkertijd lijkt de bevolking daar in toenemende mate minder gelukkig. Burgers die angstig de toekomst tegemoet zien, die gezondheidsproblemen hebben of die geconfronteerd worden met gewelddadige doodsoorzaken, zijn eerder regel dan uitzondering. Het gaat de burger in ontwikkelde landen meer en meer om consumeren en materialisme. Zonder dat bestaat er geen geluk, is het idee.

Tegelijk laat de film zien dat ongelijkheid tussen rijk en arm óók met perceptie te maken kan hebben: hoe beoordelen mensen hun eigen en andermans imago en omgeving? Presenteren ze zichzelf als arm of juist als welgesteld?

Door deze verhalen te verweven met nieuws uit archieven van 1979 tot nu creëert The Divide een lyrisch, psychologisch en tragikomisch beeld van hoe de economische opdeling in de maatschappij leidt tot een maatschappelijke opdeling.

De film is gebaseerd op het boek The Spirit Level van Richard Wilkinson en Kate Pickett.

De film (74 minuten, zonder ondertiteling) begint om 18 uur in de Sterrecamer. Met commentaar achteraf van hoogleraar Arbeidseconomie Joop Schippers.