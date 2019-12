Film en discussie op Internationale Dag van de Migranten

L’ordine delle cose (2017)

Andrea Segre, 2017, 115 min., Engelse ondertiteling.

Screening: 19.00-21.00 in zaal 3

Corrado Rinaldi, een hoge ambtenaar van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft een veldopdracht in Libië. Tijdens een nachtpatrouille in de woestijn ontmoet hij Swada, een jonge Somalische vrouw die haar door de oorlog verwoeste land heeft verlaten om Europa te proberen te bereiken.

De omstandigheden waaronder Swada en de andere vluchtelingen worden vastgehouden, en de ontdekking van een verborgen lichaam bevestigen wat de ambtenaren al vermoedden: zij die deze hotspots beheren doen zaken met mensenhandelaars door hen van immigranten te voorzien.

Swada wil uit deze Libische 'hotspot' ontsnappen en haar reis hervatten om haar man, die zich al in Europa bevindt, te bereiken. Corrado geeft haar iets te eten en te drinken en vanaf dat moment zijn hun lotsbestemmingen met elkaar verbonden. Corrado botst met de logica van de lokale stammachten en ook met politici bij zijn terugkeer in Italië. Bovenal moet hij zijn eigen geweten onder ogen zien: zal hij zijn bevelen en de rechtsstaat respecteren, of zal hij zijn menselijke instinct volgen en proberen iemand in moeilijkheden te helpen?

L'ordine delle cose werd bekroonde met de Special Award for Human Rights tijdens het 74e Internationale Filmfestival in Venetië in 2017.