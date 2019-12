Field theoretic approach to large-scale structure formation

Grootschalige structuurvorming is een van de belangrijkste problemen van de moderne kosmologie. Doorgaans wordt dit gemodelleerd door een puntdeeltje met de bijbehorende Vlasov vergelijking. Wij benaderen dit probleem vanuit een veldtheoretische invalshoek en identificeren hoe veldcorrecties in de gekromde ruimtetijd gerelateerd zijn aan de klassieke deeltjesverdeling in de faseruimte. In een welbepaalde limiet kunnen we de Vlasov vergelijking afleiden met de veldtheoretische correcties, welke we op een gecontroleerde manier kunnen bestuderen. We bekijken ook opnieuw de initiële voorwaarden voor de kosmische achtergrondstraling en grootschalige structuurvorming. We presenteren een twee-velden inflatiemodel, waarin de inflaton bikwadratisch koppelt aan een licht toeschouwersveld. Het toeschouwersveld induceert een snelle productie van entropie, welke de beginvoorwaarden voor de kosmologische evolutie aan het einde van de inflatie significant verandert door grote, stochastisch onafhankelijke momentumfluctuaties.