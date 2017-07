Feit en fictie centraal op Betweter Festival

Is de grens tussen feit en fictie zo scherp als we denken? In TivoliVredenburg worden mythes ontkracht, alternatieve feiten belicht en fictie op waarde geschat. Het festival biedt bezoekers het allerbeste uit de kunst en wetenschap. De online kaartverkoop is vanaf nu geopend. Tickets: 12,50 euro.

Wie tegenwoordig iemand de les leest, stuit op argwaan. Voor elke waarheid is er een alternatief. Hoe weten we wat waar is in de eindeloze stroom van informatie, hypes en trends? Wat is feit en wat is fictie?

Op het Betweter Festival ga je met wetenschappers, kunstenaars, schrijvers en ontwerpers op onderzoek uit. Doe mee aan experimenten, onderga wonderlijke performances en kom tot nieuwe inzichten. Voor iedereen die wil weten hoe het zit. Ontmasker klinkklare leugens, ongefundeerde aannames of laat je leiden langs vragen en onzekerheden.

Kunst en wetenschap

Het festival wordt georganiseerd in samenwerking met de KNAW, het UMC Utrecht, het K.F. Hein Fonds, HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), de Universiteit voor Humanistiek en TivoliVredenburg. Bezoekers mixen en matchen uit het aanbod zelf een route bij elkaar, met hun eigen vragen en verwondering als rode draad. Muziek, verhalen en verbeelding, Betweter is hét festival voor iedereen die wil weten hoe het nu echt zit - of anders kan.

Tickets

De online kaartverkoop (12,50 euro) is vanaf nu geopend via www.betweterfestival.nl. Blijf op de hoogte van het actuele programma door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.