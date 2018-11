F.C. Donders-dag

Programma Donders-dag 30 november

Workshop vol geboekt (Engelstalig) The evolution of Donders’ key inventions and the working of the instruments involved, door Richard Keeler, Honorary Fellow and curator van the (Royal) College of Ophthalmologists - 11.00 - 12.30 uur Inclusief lunch Beperkt aantal plaatsen beschikbaar, meld u aan via m.m.wijnen@uu.nl volgeboekt Locatie wordt later bekend gemaakt

Symposium (Nederlandstalig) - 14.00 - 17.00 uur - Boothzaal Universiteitsbibliotheek Uithof Het fenomeen Donders door prof.dr. Leen Dorsman, hoogleraar Universiteitsgeschiedenis, Universiteit Utrecht Van meten tot weten door prof.dr. Frans van Lunteren, hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen, Universiteit Leiden en Vrije Universiteit Amsterdam Donders en de wetenschap door prof.dr. Bert Theunissen, hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen, Universiteit Utrecht Donders en de oogheelkunde NU door prof.dr. Jan Keunen, hoogleraar oogheelkunde, Universitair Medisch Centrum Nijmegen Borrel ter afsluiting Meld u aan via m.m.wijnen@uu.nl

Tentoonstelling originele instrumenten uit de collectie van F.C. Donders - 16.45 uur - zesde etage Universiteitsbibliotheek Uithof

Algemene informatie

Het programma vindt plaats in de Universiteitsbibliotheek Utrecht Uithof en deelname is gratis. Voor de workshop is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Toewijzing gebeurt op volgorde van aanmelding. Een lunch is bij de workshop inbegrepen.

De voertaal van de workshop is Engels, de presentaties op het symposium zijn in het Nederlands.

Voor meer informatie: m.m.wijnen@uu.nl.

