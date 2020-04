Faculty Club: Happy Hour July and evening 'Happy Suriname'

Op 1 juli wordt de afschaffing van de Surinaamse slavernij (in 1863) gevierd met een Surinaams feest: Keti Koti (vertaald: 'gebroken ketenen'). Tijdens de laatste happy hour (donderdag 2 juli) van het academisch jaar 2019/2020 vieren we dit op onze eigen Utrechtse club-wijze in de Faculty Club. Vier enthousiaste leden zijn druk bezig met het vormgeven van deze middag en avond en het belooft een memorabele avond te worden... Houd deze pagina in de gaten voor het meest actuele programma!

Programma Happy Suriname

17.00 – 19.00 uur: Happy Hour: Om in tropische sferen te komen, draaien we heerlijke Surinaamse muziek....oftewel Sranan Poku!

De bijzondere en kleine Boekhandel Savannah Bay zal aanwezig zijn, waarbij één van hun enthousiaste vrijwilligers je kan inspireren met leestips en advies rondom boeken over Suriname, slavernij, empowerment, emancipatie etc. Wil je niet te lang wachten op je boek, neem dan je portemonnee mee :-).

ca 17.30 uur: Intermezzo - introductie Stichting Youth Empowerment Suriname (YES) door UU-medewerker Riël Lamur, voorzitter YES-NL. YES biedt praktische en intensieve empowerment trajecten aan die een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van kansrijke Surinaamse jongeren tussen de 15 en 20 jaar. Zuster-stichting YES-NL heeft als doel de projecten van YES financieel te ondersteunen en awareness te vergroten.

18.00 – 19.00 uur: Rondleiding ‘Sporen van Slavernij’: wat hebben de Universiteitsbibliotheek op de Drift, het Nicolaas Beetshuis en bijvoorbeeld de Winkel van Sinkel met elkaar gemeen? Ze vertonen alledrie sporen van het Nederlandse slavernijverleden. Als je daar meer over wilt weten, wandel dan mee met cultuurhistoricus en genderspecialist Nancy Jouwe, die ons langs historische panden in de Utrechtse binnenstad voert die met dit verleden te maken hebben. Tijdens de wandeling worden vaak goed verstopte details zichtbaar van de slavenhandel en de rijkdom in geld en nieuwe producten die hieruit voortkwamen. Ook het streven naar afschaffing van de slavernij komt aan de orde. Er wordt een eigen bijdrage van €5,00 gevraagd, aanmelden kan via facultyclub@uu.nl.

19.30 – 20.20 uur: Eten in Surinaams tintje, n.n.b.

20.30 – 22.00 uur: Avondprogramma met o.a.

Een ‘live bijdrage’ uit Suriname door Dakini van Axel Dongen, Junior Trainer en Peer Coach bij YES. Dakini deelt deze avond haar eigen inspirerende verhaal over hoe de stichting haar heeft geholpen bij haar empowerment, hoe de missie van YES een persoonlijke overtuiging is geworden en welke impact de succesvolle preventieve werkwijze heeft op de toekomstkansen van jongeren. Dakini is nu een rolmodel voor andere jongeren en tevens parttime student Agogische wetenschappen en Onderwijskunde aan de Anton De Kom Universiteit van Suriname.

Deze avond komt tot stand door de actieve inzet van vier leden:

Han van Manen, alumnus Rechtsgeleerdheid (1965-1972), is in zijn schooltijd als bediende aan boord van een KNSM schip naar Suriname geweest en heeft na zijn studie een juridisch onderzoek (het eventuele nut van het nieuwe Europese ondernemingsrecht voor Suriname) aan de toenmalige Universiteit van Suriname gedaan. Hij zou graag nog een keer terug willen…

Natalja Macnack, marketingmedewerker bij Economie, heeft een groot netwerk in de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname. Ze zet zich in voor de Surinaamse stichting Tori Oso Utrecht en brengt met ‘Macnack Verbindt’ kleurrijke groepen bij elkaar. Ze komt geregeld in Suriname…

Bas Schreiner, afdelingshoofd Communicatie & Marketing bij faculteit REBO en koloniaal-historicus [1988 Universiteit Utrecht], heeft in 2017 een heerlijke vakantie gehad in Suriname waarna zijn interesse en betrokkenheid bij deze warme gemeenschap is gebleven. Zijn tweede vakantie in Suriname is nog niet geboekt…

Esther van Zoen, communicatieadviseur bij de Universitaire Bestuursdienst, bezocht in 2019 voor het eerst Suriname en ervaart de – soms subtiele en soms niet subtiele – culturele verschillen tussen Suriname en Nederland dagelijks in familiaire sfeer. Het is jammer dat een enkele reis meer dan 8 uur vliegen is…