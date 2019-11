Exposing structural features of protein assemblies using mass spectrometry

Onderzoekers die biologische processen proberen te begrijpen, bestuderen zowel de betrokken proteovormen afzonderlijk als de gehele eiwitassemblages met verschillende technieken die structurele details kunnen blootleggen. Terwijl sommige een hoge resolutie en bijna-atomaire structurele momentopname bieden, laten anderen onderzoekers specifieke structurele kenmerken afleiden met een hoge doorvoer van monsters of op een gerichte manier met een lagere resolutie.

Massaspectrometrie is in de afgelopen decennia naar voren gekomen als een veelzijdige en complementaire methode voor bestaande structurele methoden die een hoge resolutie bieden. Met massaspectrometrie is het mogelijk om eiwitten van hun natuurlijke omgeving in oplossing naar de gasfase over te brengen, voornamelijk via elektrospray ionisatie (ESI), en ze te scheiden op basis van hun massa-lading (m/z) verhouding. In een secundaire of tandem stap kunnen ionen worden gefragmenteerd die zijn geselecteerd op basis van hun m/z, wat resulteert in de verstoring van covalente en/of niet-covalente bindingen, waardoor karakteristieke dissociatieproducten worden geproduceerd.

In dit proefschrift worden de veelzijdigheid en kracht van massaspectrometrie voor de studie van intacte MPC's aangetoond door verschillende experimentele benaderingen, onderverdeeld in twee overkoepelende secties: (I) de structurele analyse van MPC's door gasfase-activering, en (II) de karakterisering van geavanceerde multi-proteovorm-assemblages in detail met hybride MS-gebaseerde benaderingen.