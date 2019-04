Exploring new windows into fundamental physics at high energies

In dit proefschrift onderzoeken we twee aspecten van de hoge energiefysica. Een daarvan is de kosmische inflatie, de andere is de aard van de zwaartekracht. Op het vlak van kosmische inflatie onderzoeken we of het waarneembare beïnvloed kan worden door kwantumeffecten. Verder bestuderen we ook het curvaton-model nietminimaal gekoppeld aan de zwaartekracht. Onze resultaten tonen aan dat deze koppelingsconstante het vermogensspectrum en de spectrale index ervan kon bijstellen. Voor de aard van de zwaartekracht gebruiken we microlensing om de emergente Verlinde-zwaartekracht te testen, waarin we laten zien dat de essentie van donkere materie in zijn model zodanig is dat het veldachtige materie is.