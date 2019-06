Exploring Cellular Signalling

Elke cel in het lichaam is anders, veroorzaakt door de unieke set van eiwitten in elke cel. Deze set van eiwitten, of het proteoom, is dynamisch, en kan veranderen naargelang de behoeftes van de cel. Dit dynamische karakter maakt de studie naar eiwitten, of proteomics, een belangrijke bron van informatie, zowel tijdens ziekte als gezondheid. Echter, dit is tegelijkertijd de grootste hindernis in proteomics: de complexiteit van het proteoom maakt het een uitdaging om het goed te kunnen bestuderen. De belangrijkste techniek die hiervoor wordt gebruikt is de massa spectrometer (MS). In dit proefschrift ga ik in op manieren om het proteoom beter te kunnen bestuderen door specifieke technieken te combineren met MS en door gepubliceerde data opnieuw te gebruiken.

Door de belangrijke functies van eiwitten in de cel kan proteomics gebruikt worden om elke ziekte te bestuderen. In mijn proefschrift heb ik MS gebruikt om immuniteit in kanker te bestuderen. Behandeling van een kankercel met medicijnen zorgt voor een verandering van vorm, aantallen en soort eiwitten in de cel. Dit kan ertoe leiden dat de cel zich weet aan te passen aan de behandeling, hij is nu immuun, en de tumor kan terug groeien. Door het proteoom te vergelijken van cellen met en zonder immuniteit kunnen de oorzaken van de immuniteit en mogelijke oplossingen bloot worden gelegd. Nieuwe informatie over het gedrag van eiwitten tijdens behandeling en de ontwikkeling van immuniteit zou kunnen leiden tot het voorkomen, in plaats van het behandelen van immuniteit.