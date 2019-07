Over ESPLAT

De European Society of Psychology Learning and Teaching is een academische organisatie die is opgericht om het leren en onderwijzen van psychologie op alle onderwijsniveaus te bevorderen.

Daarnaast wil ESPLAT een forum zijn waar onderzoekers en onderwijzers in de psychologie samenkomen om ideeën en onderzoeksresultaten over het vakgebied te kunnen uitwisselen.