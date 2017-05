Ervaar Smart Solar Charging in Lombok op 12 mei

Lombok is de eerste woonwijk waar zonne-energie van lokale zonnepanelen wordt opgeslagen in de accu van elektrische deelauto’s. Bewoners kunnen de opgeslagen energie gebruiken voor elektrisch rijden en op een later moment terugleveren aan hun eigen huishouden. De ervaringen in Lombok worden de komende vier jaar doorontwikkeld in vijf verschillende type wijken in de regio Utrecht (waaronder Utrecht Science Park: De Uithof) binnen het project 'Smart Solar Charging', waar onderzoekers van de UU nauw bij betrokken zijn.

Tijdens de Europa om de Hoek Kijkdagen openen verschillende EFRO-projecten, waaronder Smart Solar Charging, hun deuren. Wil je meer weten over Smart Solar Charging en de elektrische deelauto’s van We Drive Solar? Op vrijdag 12 mei vindt een bijeenkomst plaats. Er zijn 3 rondes van een uur (om 13.00-14.00-15.00 uur) waarin je meer informatie krijgt in combinatie met een rondleiding door de wijk.