Error messages can be greatly improved for embedded domain-specific languages

Het gebruik van domeinspecifieke talen (DSTs) is in de laatste jaren gestegen. Interne DSTs hergebruiken de gereedschappen van een general-purpose tall, en zijn de voorkeur in functionele talen zoals Haskell en ML. Helaas, interne DSTs hebben een groot probleem: er wordt geen domeinspecifieke uitdrukkingen in de foutmeldingen door de compiler getoond. We wensen dat de DSTs ontwikkelaar de foutmeldingen aan de compiler specificeert. In dit proefschrift concentreren ons op:

Context-afhankelijkheid: technieken voor typeringsfouten zou bewust van de context van een expressie zijn.

Herbuirkbaarheid: we willen technieken die met iedere functioneel taal werken. Dus is een gemeenschappelijke manier om talen te beschrijven nodig.

Abstractie: als je een gehele DST annoteert, ondek je patronen. Zonder abstractie krijg je duplicatie; dit is niet goed op de lange termijn.

De typering in moderne compiler zijn meestal in drie fasen gestructureerd: constraint-leverer, oplosser, en blamer. Om de meldigen aan te passen, zijn wijzigen in alle drie fasen van de compiler nodig. Annotaties, hints, error contexts (fout-contexten) en transformaties invloeden ieder fase.