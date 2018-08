Endocriene en paracriene regulatie van spermatogoniale differentiatie in zebravissen

In dit proefschrift zijn de biologische activiteiten van Fsh, schildklierhormoon (Th) en een aantal eerder geïdentificeerde groeifactoren, die mogelijk relevant zijn voor het reguleren van het door Fsh gemoduleerde ontwikkelingsproces van spermatogonia, onderzocht; voor veel experimenten werd een primair weefselkweeksysteem, ontwikkeld voor volwassen zebravis-testis, gebruikt. Fsh verhoogde het aantal en de proliferatieactiviteit van enkele type A und en van A diff spermatogonia klonen op een steroïde-onafhankelijke wijze, terwijl Leydig-cel insl3 en Sertoli-cel igf3 mRNA niveaus toenamen, maar het mRNA niveau van Sertoli-cel amh juist afnam. Igf3 bevorderde de proliferatie en differentiatie van spermatogonia en stimuleerde de overgang van spermatogonia naar spermatocyten. Daarentegen compromitteerde Amh de Igf3-geïnduceerde spermatogonium proliferatie en verminderde het de transcriptniveaus van igf3 en insl3. Insl3 recruteerde A und tot een differentiërende proliferatie.

Daarnaast vonden we dat het verhogen van de Igf3-bioactiviteit door het blokkeren van Igfbps, de TH- of Fsh-geïnduceerde effecten verder verhoogde, met name wat betreft de differentiërende spermatogonia-delingen, wat leidde tot een uitputting van het type A und spermatogonia ten gunste van meer gedifferentieerde generaties. Tenslotte, werden igf3-mutanten van de zebravis gegenereerd. De eerste resultaten suggereren dat igf3 ‘loss-of-function’ het aandeel van type A und spermatogonia verhoogde, maar daarnaast het aandeel van meiotische en postmeiotische cellen verminderde. Alles bij elkaar biedt het huidige proefschrift nieuwe informatie met betrekking tot de vraag hoe systemische hormonen de productie van lokale signaalmoleculen in de testis moduleren, die vervolgens de effecten van de hormonen op de ontwikkeling van kiemcellen mediëren.