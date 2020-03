End Binding proteins orchestrate microtubule plus- and minus-end dynamics

Het microtubuli cytoskelet is zeer belangrijk voor verschillende cellulaire processen. Microtubuli zijn dynamisch en wisselen fasen van groei en krimp snel af. De Eind Bindende eiwitten (EBs) accumuleren op groeiende microtubuli plus-uiteinden. In dit proefschrift beschrijven we de inzichten die we hebben verkregen in het moleculaire mechanisme waarmee EBs de dynamiek van zowel microtubuli plus-en min-uiteinden reguleren.

Compacter Golgi

Ten eerste, hebben we een aantal EB1, EB2 en EB3 mutanten cel-lijnen gegenereerd. Verrassend genoeg vonden we dat door CAMSAP2-gestabiliseerde microtubuli min-uiteinden loslieten van het Golgi en dat dit in een compacter Golgi resulteerde. Verdere studies lieten zien dat de EB1/EB3-myomegalin interactie ervoor zorgt dat microtubuli verankerd worden aan het Golgi en dat dit Golgi compactie tegengaat. Daarnaast onderzochten we hoe EBs en hun partners de eigenschappen van groeiende microtubuli plus-uiteinden kunnen beïnvloeden. We vonden een stabiele, depolymerizatie-resistente microtubuli zone in de tip-proximale regio die een hogere mobiliteit vertoonde in de EB1/EB2/EB3 knockout cel-lijn.

Microtubuli-regulatie

Tevens onderzochten we een mogelijke rol van vloeistof-vloeistof fase-separatie in microtubuli-regulatie. We vonden dat SLAIN2 fase-separatie kan ondergaan en zowel in vitro als in cellen vloeistofdruppels kan vormen. In cellen rekruteren SLAIN2 moleculen EBs en chTOG, maar niet CLASP en CLIP170. In vitro, kunnen SLAIN2 en chTOG, maar niet EB3, druppels vormen en chTOG moleculen kunnen microtubuli asters nucleëren. Daarnaast onderzochten we de effecten van verschillende microtubuli-bindende domeinen op microtubuli dynamiek wanneer zij door de N-terminus van EB3 naar microtubuli uiteinden worden gerekruteerd. Onze resultaten laten zien dat verschillende microtubuli dynamiek parameters onafhankelijk van elkaar gereguleerd kunnen worden.