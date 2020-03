Elke ochtend 10 uur: Q&A over onderwijs op afstand in Teams

Het delen van kennis over onderwijs neemt een enorme vlucht deze week. Docenten twitteren over hun ervaringen met online onderwijs en ook de medewerkers van onder andere Educate-it, Onderwijsadvies en Training, Centre for Academic Teaching, werken op volle toeren om iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het geven van onderwijs op afstand.

Neem hier deel aan de Q&A (dagelijks om 10:00 uur).

Komende tijd organiseren we elke ochtend om 10 uur in Teams een Q&A om docenten hun ervaringen te laten delen. Iedereen is welkom. We nodigen elke dag een docent uit om te vertellen hoe het onderwijs geven deze week is gegaan en wat hij of zij heeft gedaan, gezien en geleerd. We vragen ook mensen van Educate-it, onderwijsbeleid en O&T om aan te haken en waar mogelijk direct vragen te beantwoorden. Zo hopen we dagelijks een goed begin van de dag te creeëren! Je kunt je vragen stellen en hopelijk meteen ook beantwoord krijgen. Alle vragen die niet direct te beantwoorden zijn, nemen we mee en zoeken we voor je uit.

Hoe en wat?

Op deze pagina plaatsen we elke dag een linkje waarmee je kunt deelnemen aan de Q&A in Teams, en we vertellen je wie er op welke dag dag vertelt over de afgelopen week. Vind je het leuk om iets te vertellen? Heb je een vraag? Mail TAUU op tauu@uu.nl.

Donderdag 19 maart, 10 uur is Sanne Frequin onze eerste gast. Ze is promovendus, wetenschapper in de media en docent kunstgeschiedenis. Woensdag gaf ze werkcollege aan een groep van 30 studenten via Microsoft Teams. Ze wist van te voren niet of het ging werken, en deelt graag haar bevindingen!

Vrijdag 20 maart, 10 uur vertelt Leonie Heres hoe de afgelopen week haar is bevallen en wat ze heeft gedaan, gezien en geleerd. Leonie is Universitair Docent bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

Maandag 23 maart

Dinsdag 24 maart, 10 uur komt Bert le Bruyn, docent bij de opleiding Franse taal en cultuur, in de Q&A. Deze week heeft het docententeam van deze opleiding al wat ervaring opgebouwd met Microsoft Teams in verschillende settings. Hun insteek is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij ons ‘standaard’ onderwijs en dat lijkt vrij goed te lukken.

Woensdag 25 maart, 10 uur ontvangen we Hetty Boleij, Universitair Docent Diergeneeskunde. Hetty heeft afgelopen week een werkcollegeopdracht omgezet naar Pitch2Peer.Donderdag 26 maart, 10 uur is Willem Janssen te gast. Hij is Universitair Docent bij het departement Rechtsgeleerdheid en verzorgt momenteel een mastercursus met 20 studenten. Het vak loopt momenteel via Teams, en de toetsing is aangepast. Willem deelt zijn ervaringen met het online onderwijs en de benodigde gedegen afstemming met collega’s en gastdocenten die nu ook online plaatsvindt

Vrijdag 27 maart, 10 uur ontvangen we Rianne van Lambalgen, docent Liberal Arts and Sciences bij de faculteit Geesteswetenschappen. Rianne verzorgt momenteel een bachelorcursus die online is gegaan. Ze heeft een achtergrond in de cognitieve psychologie, kunstmatige intelligentie en de onderwijswetenschappen. Momenteel onderzoekt ze de effecten van online onderwijs – genoeg om te delen dus!

Vragen over onderwijs op afstand die beantwoord worden tijdens de Q&A worden verzameld op het TAUU forum.

