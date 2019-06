Elektronen in een keurslijf: elektronische roosters atoom voor atoom geconstrueerd

‘Ultimately - in the great future - we can arrange the atoms the way we want; the very atoms, all the way down!’ (Feynman, 1959) Zestig jaar later brengen we deze visionaire uitspraak in de praktijk en bestuderen we wat er gebeurt als we atomen of moleculen één voor één rangschikken zoals we willen. In een rastertunnelmicroscoop verschuiven we met een atomair scherpe naald geadsorbeerde koolstofmonoxidemoleculen op een vlak koperkristal. De elektronen aan het oppervlak van het koper vormen een tweedimensionaal elektronengas. De CO-moleculen werpen een repulsieve potentiaalbarrière op voor deze elektronen. Door de CO-moleculen gecontroleerd te positioneren worden de elektronen in een rooster naar keuze ingesloten. Geïnspireerd door het werk van Gomes et al., die elektronen in een honingraatgeometrie insloot, hebben we verschillende roostergeometrieën ontworpen en gebouwd. Vervolgens hebben we de elektronische structuur van de roosters in de rastertunnelmicroscoop gekarakteriseerd. In het proefschrift belichten we onder meer hoe kunstmatige s- en p-orbitalen kunnen worden verwezenlijkt in het Lieb-rooster, laten we zien dat de elektronische golffuncties in een Sierpiński-fractal een dimensie van ~1.58 aannemen, meten we topologisch beschermde hoektoestanden in het Kagome-rooster en creëren we gelokaliseerde overschotladingen in het 2D SSH-rooster. Hiermee tonen we aan dat het platform van CO op Cu(111) een veelzijdige elektronische kwantumsimulator vormt, waarin de roostergeometrie, de orbitalen, de dimensie, de topologie en de gelokaliseerde lading kunnen worden gevarieerd.