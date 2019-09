Effective predictors of herbaceous plant diversity responses to changes in nutrient availability and herbivory

Biodiversiteit vormt de basis voor het functioneren van ecosystemen en de levering van ecosysteemdiensten, maar wordt wereldwijd bedreigd door menselijke activiteiten. Om biodiversiteit te behouden, probeert men binnen de ecologie inzicht te krijgen in de mechanismen die bepalen hoe de concurrentie tussen soorten verloopt en die ertoe leiden dat sommige soorten verdwijnen.

In dit proefschrift heb ik verschillende methoden gebruikt om de gevolgen van menselijke activiteiten voor de diversiteit van graslandplanten te begrijpen en te voorspellen. In de eerste methode heb ik de hoogte en de bedekking van elke plantensoort in een graslandvegetatie gecombineerd tot een maat voor ruimtegebruik (‘Space Resource Utilization’, SRU). Hiermee kon ik bepalen wat de bijdrage is van veranderingen in ruimtegebruik van de planten aan veranderingen in de plantendiversiteit van het grasland als gevolg van menselijke activiteiten.

Concurrentiekracht

Voortbouwend op deze aanpak heb ik daarna onderzocht hoe het ruimtegebruik van zeldzame, algemene of dominante plantensoorten zich verhoudt tot veranderingen in plantendiversiteit. Op deze manier kon ik de voorspellende waarde van ruimtegebruik van soorten als maat voor veranderingen in plantendiversiteit verder verbeteren. Vervolgens heb ik de groeisnelheden van plantensoorten in de graslandvegetatie gerelateerd aan hun concurrentiekracht. Aan de hand van deze analyse kon ik aantonen dat hoge groeisnelheden aan het begin van het seizoen een voordeel opleveren in de concurrentie met andere graslandsoorten.

Deze methoden geven inzicht in de mechanismen en planteigenschappen die een rol spelen bij het veranderen van de soortensamenstelling van graslanden als gevolg van menselijke activiteiten. Daarmee bieden ze een basis voor beheersmaatregelen om de plantendiversiteit in graslanden te behouden en te herstellen.