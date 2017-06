Een herevaluatie van de functie van PDI in zoogdiercellen

Anna Chatsisvili deed onderzoek naar een eiwit dat een belangrijke rol speelt in het vouwen van eiwitten in de cel. Eiwitvouwing is het proces waarbij een eiwit zijn juiste driedimensionale structuur krijgt. Zowel membraangebonden eiwitten als eiwitten die uiteindelijk door de cel worden uitgescheiden worden allen in het endoplasmatisch reticulum (ER) gevouwen. Binnen het ER vormen de lokale calciumconcentratie en oxiderende omgeving de ideale omstandigheden voor eiwitvouwing. Oxidatieve eiwitvouwing is het proces waarbij eiwitten voorzien worden van zwavelbruggen (disulfides) die de goedgevouwen (natieve) functionele eiwitstructuur stabiliseren. Vouwingsenzymen zijn noodzakelijk om deze zwavelbruggen te vormen. Een voorbeeld hiervan zijn de proteïne-disulfide-isomerasen (PDIs).

De PDI oxidoreductasen vormen een familie van 20 eiwitten die een cruciale rol spelen in de vorming van zwavelbruggen. Het meest bekende lid van deze familie is PDI. PDI kan zowel zwavelbruggen maken (oxidatie), veranderen (isomerisatie) als zwavelbruggen ook weer verbreken (reductie). Daarnaast werkt PDI als chaperone en verhindert het de aggregatie van onjuist gevouwen eiwitten. PDI is één van de meest voorkomende en meest bestudeerde vouwingsenzymen binnen het endoplasmatisch reticulum (ER).

Onze kennis over PDI is echter vooral tot stand gekomen door middel van in-vitro-assays en PDI-knockdown cellen. Data van intacte en dus levende cellen was heel beperkt door het ontbreken van een PDI-knockout cellijn waarbij het gen van PDI is verwijderd. In de gist Saccharomyces cerevisea is een deletie van PDI zelfs niet levensvatbaar. Hierdoor is een beeld ontstaan dat PDI als één van de meest belangrijke oxidoreductasen essentieel voor leven is.

Het onderzoek promotieonderzoek van Anna Chatsisvili ontracht echter de veronderstelling dat PDI ook in zoogdiercellen een essentieel gen is. Het is haar gelukt om levende zoogdiercellen te genereren waarbij het PDI-gen ontbreekt. Hierdoor is zij in staat geweest de functie van PDI in de fysiologische omgeving van de levende cel te bestuderen, waardoor onze kennis over PDI vergroot is.