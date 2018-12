Een gelijktijdige aanval op de celdeling, invasie en resistentie is nodig om kwaadaardige hersentumoren goed te behandelen.

Het glioblastoom (GBM) is de meest voorkomende primaire hersentumor en treft bijna 1000 mensen per jaar in Nederland. Ondanks intensieve behandeling hebben patiënten met deze ziekte een korte levensverwachting met een slechte kwaliteit van leven. Er is dus een grote behoefte aan betere behandelstrategieën. Recente grootschalige onderzoeken hebben veel aspecten van de biologie van GBM gekarakteriseerd en hebben drie pijlers uitgelicht waarop de kwaadaardigheid van GBM rust: ongecontroleerde celdeling, een ongeëvenaarde invasiecapaciteit en een aanzienlijke resistentie tegen therapieën. Deze pijlers vormen samen de glioblastoma triade. Dit proefschrift heeft al deze pijlers onderzocht en beschrijft efficiënte manieren om elke pijler afzonderlijk aan te vallen. Deze kennis zal bijdragen om een intelligente combinatiebehandelingsstrategie te ontwerpen die meerdere componenten van de glioblastoma triade tegelijkertijd aanvalt, aangezien dit waarschijnlijk nodig zal zijn om patiënten met GBM uitzicht te geven op een langer en beter leven.