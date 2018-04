Een formele benadering van opportunisme in multi-agent systemen

Opportunistisch gedrag is egoïstisch gedrag waarmee intentioneel geprofiteerd wordt van kennis asymmetrie voor eigen gewin. Omdat het voorkomt in bedrijfstransacties en sociale interacties in de vorm van bedriegen, liegen en misleiden krijgt dit onderwerp veel aandacht binnen de sociale wetenschappen. In multi-agent systemen is het normaal dat kennis gedistribueerd is, wat de mogelijkheid creëert voor agenten om opportunistisch te zijn. Omdat opportunisme ongewenste resultaten oplevert voor de andere agenten, is het hoofddoel van deze thesis om zulk egoïstisch gedrag te detecteren en elimineren. Om nuttige eigenschappen te bewijzen gebruiken we formele logica’s. Op basis van het sociaalwetenschappelijke begrip van opportuinisme leveren we eerst een formele definitie van opportunisme. Omdat opportunistisch gedrag vaak niet rechtstreeks geobserveerd kan worden, ontwikkelen we een logisch raamwerk voor dit soort monitorende mechanismen van opportunisme. Bovendien ontwikkelen we een logisch raamwerk om te redeneren over de neiging tot opportunisme bij agenten. Tenslotte bereiken ons doel door twee mechanismen te ontwikkelen die opportunisme elimineren: in de Epistemische aanpak wordt de kennis van agenten geüpdatet zodat de andere agenten niet in staat zijn om opportunistisch te zijn, en in de normatieve aanpak wordt het systeem geüpdatet met normen zodat het niet meer optimaal is om uit te voeren. Deze aanpakken corresponderen respectievelijk met het vermogen en verlangen om opportunistisch te zijn. In deze thesis ontwikkelen we een formeel raamwerk voor opportunisme in de context van multi-agent systemen. Ons onderzoek heeft toepassingen in alledaagse multi-agent systemen, zoals e-commerce systemen, en levert manieren om opportunisme te monitoren, voorspellen en elimineren.