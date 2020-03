Een beter begrip van traumatische rouw

Het overlijden van een dierbare is vaak een schokkende en levensveranderende ervaring. Onderzoek naar psychische klachten bij nabestaanden richt zich meestal op een van de volgende drie psychische stoornissen: de persisterende complexe rouwstoornis, de posttraumatische stressstoornis, en depressie. De samenhang tussen symptomen van deze drie psychische stoornissen in individuen is nog weinig onderzocht, en vormt het onderwerp van het proefschrift van Manik Djelantik.