Duurzame democratie: een interfacultair debat

In aanloop tot de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017 organiseert strategisch thema Instituties voor Open Samenlevingen (IOS) een open debat over de democratie. Van alle instituties die onze open samenleving schragen is de parlementaire democratie wel één van de meest belangrijke. Hoe staat onze democratie erbij? Welke ontwikkelingen zijn hieraan vooraf gegaan, welke ontwikkelingen zijn te verwachten? Is onze democratie toe aan vernieuwing en zo ja, in welke richting?

Op 2 maart 2017 vindt het debat plaats voor en met alle aan IOS deelnemende faculteiten. We volgen hierbij een stramien dat eerder met succes in de faculteit Geesteswetenschappen voor plenaire discussies is gevolgd. Het debat vindt plaats na collegetijd en de avond begint met broodjes – voor een ‘maaltijd’ is dus gezorgd. Een panel van deskundigen houdt een korte inleiding (ieder spreekt max. 8 minuten) en daarna is er open discussie met de zaal. Iedereen is van harte welkom, ook medewerkers die niet zelf in IOS actief zijn. In verband met de catering én met het maximaal aantal deelnemers graag van te voren aanmelden!