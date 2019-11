Dubbelrol basisschooldocent: leerkracht voor de leerlingen, mentor voor stagiair

Soms krijgt een basisschooldocent een stagiair in de klas. In dat geval heeft de docent twee rollen: docent van de klas, én begeleider van de stagiair. Die twee rollen (leerkracht en mentor) zorgen wel eens voor lastige situaties. Als de stagiair bijvoorbeeld lesgeeft, en de docent merkt op dat de aandacht van de kinderen nogal verslapt, doet de docent er dan goed aan om in te grijpen? Op welk moment is ingrijpen noodzakelijk? En op welke wijze kan de docent het beste ingrijpen? Deze vragen probeert Marieke Jaspers te beantwoorden in haar proefschrift.

Jaspers schrijft dat, zo blijkt uit vier empirische studies, docenten de leerkrachtrol belangrijker vinden dan de rol als mentor. Jaspers: “Ze grijpen vrij vaak, intuïtief en behoorlijk nadrukkelijk in tijdens de les van de stagiair. En richten zich dan meer op de leerlingen dan op de stagiair.”

Jaspers concludeert dat, om docenten te helpen om te gaan met het lastige evenwicht tussen de leerkrachtrol en de mentorrol, het belangrijk is dat zij bewust zijn van beide rollen, specifiek wanneer de stagiair het lesgegeven oefent.