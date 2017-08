In zijn proefschrift beschrijft Anton Quelle drie aspecten van topologische fasen van de materie. Ten eerste, wat er gebeurt wanneer ze periodiek aangedreven worden, door middel van de Floquet theorie. Ten tweede, hoe de topologische classificatie en de bulk-boundary correspondence afhangen van de geometrie van het systeem. En ten derde de thermodynamische eigenschappen van topologische materialen in het algemeen. Hierbij geeft hij speciaal aandacht aan het belang van een randterm in de thermodynamische potentialen die de topologisch beschermde randtoestanden beschrijft.