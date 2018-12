Dragerstabiliteit en sterke metaal-drager effecten in katalyse: Van nanodeeltjes tot afzonderlijke atomen

Heterogene katalyse speelt een centrale rol in veel chemische processen, waaronder olieraffinage, het zuiveren van uitlaatgassen, en in de productie van bulk- en fijnchemicaliën, medicijnen, en hernieuwbare energiedragers. De belangrijkste taak van onderzoekers op het gebied van heterogene katalyse is het ontwikkelen van nieuwe katalytische materialen met een hoge activiteit en selectiviteit voor de gewenste producten en een lange levensduur. Dit is echter geen makkelijke taak omdat katalytische activiteit, selectiviteit en stabiliteit door verschillende factoren worden bepaald. In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar een specifieke categorie heterogene katalysatoren, materialen waarbij een katalytisch actieve metaalcomponent afgezet wordt op een dragermateriaal. Daarbij is gekeken naar het effect van de keuze van de soort dragermateriaal en modificatie daarvan op katalytische stabiliteit en naar het effect van deeltjesgrootte van de metaalcomponent op katalytische activiteit en selectiviteit.