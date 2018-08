Doe mee met onze online cursus over kinderontwikkeling

Cursusopzet

'Understanding Child Development – from Synapse to Society' duurt zes weken en vergt ongeveer vier uur zelfstudie per week. Het programma bestaat elke week uit een combinatie van twee of drie webinars van 6-12 minuten, interviews, quizvragen en leesmateriaal.

Week 1 Inleiding uitleg over de systeembenadering om de ontwikkeling van kinderen te kunnen onderzoeken, en de noodzaak van multidisciplinaire samenwerking.

Week 2 Motorische en hersenontwikkeling

Week 3 Cognitieve ontwikkeling

Week 4 Spraak- en taalontwikkeling

Week 5 Sociale/emotionele ontwikkeling

Week 6 Afronding: samenvatting van alle eerder gepresenteerde en toegelichte cursusinformatie

Meer over de MOOC

Wil je meer weten over hoe deze MOOC gemaakt en opgezet is? Jorg Huijding vertelt over de ontwikkeling van deze cursus binnen het Utrechtse onderzoeksthema Dynamics of Youth.