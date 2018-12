Doe mee met onze online cursus over kinderontwikkeling

Orthopedagoog Jorg Huijding coördineert het MOOC-team en presenteert de cursus. Samen met Utrechtse onderzoekers, onder wie bijvoorbeeld bioloog Frans de Waal, geeft hij deelnemers inzicht in de vele facetten van hoe kinderen zich ontwikkelen. Via deze Engelstalige MOOC leer je om vanuit een meer holistische invalshoek te kijken naar ontwikkeling van kinderen. Het levert je nieuwe, mogelijk verrassende inzichten op in de benadering van ontwikkelingsvraagstukken. Zoals een van de deelnemers zei: "Ik waardeerde hoe de cursus diverse gebieden van ontwikkeling in beschouwing nam, op verschillende niveaus."

Voor wie is deze cursus?

Iedereen met interesse in de ontwikkeling van kinderen. De MOOC is geheel Engelstalig. De cursus is toegankelijk voor iedereen die toegang heeft tot internet, maar vereist wel een academisch denkniveau.

Bijna 8.000 mensen schreven zich al in. Wees welkom op onze ontdekkingstocht om kinderontwikkeling te begrijpen, van synaps tot samenleving!

Meedoen?

De volgende startdatum voor de MOOC 'Understanding Child Development – from Synapse to Society' is:

19 november 2018

Je kunt je online inschrijven via Coursera. Meedoen met deze MOOC is gratis. Deelnemers betalen alleen als ze aan het einde van de cursus een certificaat willen ontvangen.