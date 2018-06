Distinction of highly similar biological signaling molecules by targeted mass spectrometry

Om goed te kunnen functioneren, moet ons lichaam vele verschillende processen aansturen op een moleculair niveau. Als deze processen niet meer correct werken, kan dit leiden tot verschillende aandoeningen en ziekten, zoals obesitas of kanker. Voor het begrijpen en mogelijk behandelen van deze ziektes is het daarom uitermate belangrijk te begrijpen hoe deze processen werken en waar het mis gaat. Om deze informatie te verkrijgen zijn er daarom betrouwbare, specifieke en accurate manieren nodig om de betrokken moleculaire onderdelen te kunnen meten. De klassieke, biochemische, manieren hebben vaak een gebrek aan specificiteit en betrouwbaarheid, zeker in het geval van gefosforyleerde eiwitten of neuropeptiden, waar moleculen die zeer op elkaar lijken zeer verschillende functies hebben. De methode die wordt beschreven in dit proefschrift legt een grondslag om op een betrouwbare manier deze zeer gelijksoortige moleculen te kunnen meten. De methode die wordt gebruikt om deze analytische uitdaging aan te gaan is genaamd doelgerichte massa spectrometrie, en maakt gebruik van molecuul specifieke vingerafdrukken, wat het mogelijk maakt om de moleculen individueel te analyseren en te kwantificeren. In verschillende proof-of-principle experimenten zijn verschillende zeer op elkaar lijkende neuropeptiden en eiwit fosforyleringen succesvol van elkaar te onderscheiden, waarbij mogelijk nieuwe ziekte geassocieerde moleculen aan het licht zijn gebracht, zoals de neuropeptide AQEE-30, die mogelijk een rol speelt in de ontwikkeling van obesitas.