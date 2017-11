Digitale normen handhaven op een gedecentraliseerde manier

Bas Testerink deed theoretisch en praktisch onderzoek naar gedecentraliseerde normhandhaving door meerdere smart roads die samenwerken. Een smart road is een elektronisch verrijkte snelweg die het verkeer in de gaten houdt en helpt om de doorstroom en veiligheid te maximaliseren.

Als een voertuig zich niet houdt aan de ontvangen instructies, dan moet hierop een gepaste reactie komen, zoals een boete. Dit levert twee basistaken op voor de smart road. Enerzijds moet het verkeer in de gaten gehouden worden om te bepalen wat de voertuigen zouden moeten doen en of ze dat doen, en anderzijds moeten overtredingen afgehandeld worden.

Software die zelf de reactie bepaalt op input van de omgeving (zoals snelheidsborden) en persoonlijke doelen najaagt (zoals het bereiken van een doellocatie), wordt een agent genoemd. Testerink beschouwt in zijn onderzoek de taken van een smart road als een voorbeeld van de meer algemene taak om agenten in het gareel te houden.

Een specificatie van hoe agenten zich zouden moeten gedragen, in combinatie met de maatregelen wanneer ze dit niet doen, heet een norm. In het verkeersvoorbeeld is een norm vergelijkbaar met een verkeersregel.

Op basis van zijn onderzoek, maakte Testerink een voorbeeld-simulatie van een smart roads scenario. Deze simulatie illustreert dat de taak van een smart road geherformuleerd kan worden als het realtime en gedencentraliseerd handhaven van één of meer normen.