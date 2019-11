Digitaal & Dienstbaar: avond rondom het WRR-rapport ‘Geld en Schuld’

Het huidige financieel- en geldstelsel kent nog altijd “fundamentele problemen”. Zestien leden van het Sustainable Finance Lab (SFL) stuurden hierover een brief aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer bespreekt binnenkort met de minister van Financiën de aanbevelingen die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) eerder dit jaar deed in haar rapport ‘Geld en schuld’. De kabinetsreactie op het WRR-rapport biedt geen oplossingen. Daarom is volgens SFL de Tweede Kamer nu aan zet.

Digitaal & Dienstbaar: een avond rondom het rapport Geld & Schuld

Het SFL organiseert op 20 november een publieksbijeenkomst omtrent het WRR-rapport met o.a. Casper de Vries (WRR), Peter Wierts (DNB), Yvonne van Rooy (oud commissaris ING), Sofie Faes (Verantwoordingsorgaan ABP), Teunis Brosens (ING), Bart Stellinga (WRR), Martijn Jeroen van der Linden (Ons Geld) en de SFL-leden Dirk Bezemer, Karen Maas, Clemens Kool en Mark Sanders.

De bijeenkomst vindt plaats in het Academiegebouw in Utrecht (Domplein 29, Utrecht) en start om 20.00 uur. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via deze link.