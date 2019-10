Developmental control of the C. elegans cell cycle

Gedurende de ontwikkeling van organismen zorgen celdelingen ervoor dat de juiste hoeveelheden cellen worden gevormd in de juiste posities en met de juiste identiteit. Asymmetrische celdelingen, delingen die leiden tot dochtercellen met ongelijke inhoud en/of grootte, bevorderen diversiteit van cellen en kunnen een differentiatieprogramma beperken tot één van beide dochtercellen. Tijdens de ontwikkeling is een nauwkeurig gereguleerde balans nodig tussen het vermeerderen van het aantal cellen, zoals gebeurt tijdens de celcyclus, en de ontwikkeling van cel-, orgaan- en weefselspecifieke eigenschappen van niet meer delende, gedifferentieerde cellen.

Symmetrie

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift richt zich op verschillende aspecten van de regulatie van de celcyclus in de rondworm C. elegans. Het werk in dit proefschrift draagt bij aan ons begrip hoe krachten ontstaan in de moedercel die de grootte en symmetrie van dochtercellen beïnvloeden. Tevens bestuderen wij hoe factoren programma’s aanzetten die de balans tussen het vermeerderen en het differentiëren van cellen bepalen. Ten slotte onderzoeken wij hoe in de celcyclus bepaald wordt wanneer cellen moeten stoppen met celdeling. De resultaten beschreven in dit proefschrift leveren nieuwe inzichten in hoe celdeling gecontroleerd wordt en hoe deze controle fout kan gaan. Hiermee biedt dit werk informatie die in de toekomst hopelijk kan leiden tot oplossingen om deze fouten te kunnen herstellen.