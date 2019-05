Design and bifurcation analysis of implicit Earth System Models

Het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift heeft tot doel de verkenning van feedbacks en transities in het klimaatsysteem te bevorderen. Hierbij ligt de focus primair op evenwichtstoestanden van het klimaatsysteem, hun stabiliteit en de manier waarop deze equilibria veranderen als functie van parameters. Een rigoureuze studie van klimaattoestanden vraagt om een volledig impliciete klimaatmodellering. Dat wil zeggen dat een model zodanig geformuleerd is dat computationele technieken op het grensvlak van dynamische systemen en numerieke wiskunde toepasbaar zijn. Dit is precies het doel van dit onderzoek: de ontwikkeling van het volledig impliciete aardsysteemmodel I-EMIC. Met dit model kunnen we evenwichtstoestanden en hun stabiliteit direct berekenen en volgen (continueren) onder veranderingen in parameters. We belichten zowel het ontwerp als de analyse van impliciete geofysische modellen. Bestaande modellen worden aan de nodige herformuleringen onderworpen en gecombineerd tot een werkend impliciet aardsysteemmodel. Hiermee tonen we aan dat het mogelijk is om klimaatmodellen impliciet te formuleren, ze vervolgens te koppelen en differentieerbaar te houden, en dat het mogelijk is om de resulterende lineaire systemen en eigenwaardeproblemen op te lossen.