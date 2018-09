Demonstraties Victoria drukpers in de Universiteitsbibliotheek

Altijd al eens een kijkje willen nemen in een actieve drukkerij? Op woensdag 3 oktober is er weer een drukpersdemonstratie met onze Victoria Merkur trapdegelpers in Universiteitsbibliotheek De Uithof.

Er wordt uitleg gegeven over het drukproces op een trapdegelpers. We gaan een tekst zetten, opbinden, insluiten en drukken en daarbij kunnen we uw hulp ook gebruiken. Voor iedereen die eens een kijkje wil nemen in een oude actieve drukkerij en het proces van het zetten met losse loden letters tot en met het drukken op de trapdegelpers van dichtbij wil meemaken.

De Victoria trapdegelpers is een belangrijk onderdeel geweest van de geschiedenis van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Op deze pers werden de catalogusfiches gedrukt die terecht kwamen in verscheiden catalogi in het land. Tegenwoordig wordt de pers nog gebruikt om gelegenheidsdrukwerk voor de bibliotheek te produceren, en om het proces van de boekdrukkunst te demonstreren. Iedereen is van harte welkom!