Debat: Samen op weg naar succesvolle proefdiervrije innovaties

Steeds vaker worden proefdieren ter discussie gesteld. Zowel door het algemene publiek als door wetenschappers. Maar hoe ver staat het met alternatieven voor dierproeven? En is het realistisch om te denken dat proefdiervrije innovaties in de toekomst alle dierproeven overbodig maken?

In de hub Utrecht Advanced In Vitro Models werken Utrechtse onderzoekers samen met externe partners aan alternatieve testmethoden (modellen) voor biomedische experimenten. Een mooi voorbeeld is de organs-on-a-chip technologie waarbij een orgaan wordt ‘nagemaakt’, waardoor je allerlei tests kunt doen en bijvoorbeeld kunt checken of een stof goed werkt of giftig is.

Uitdagingen bij het ontwikkelen van alternatieve testmethoden

Bent u benieuwd naar de uitdagingen die om de hoek komen kijken bij het ontwikkelen van proefdiervrij onderzoek en de transitie naar de markt? Wilt u weten hoe u kunt helpen om de ontwikkeling van deze modellen te versnellen? Kom dan op 21 februari naar ons debat over proefdiervrije innovaties.

Sprekers

Promovendi Anne van Veen (UU) en Victoria de Leeuw (RIVM) nemen u aan het begin van de avond samen met De Kwekerij mee in de wereld van proefdiervrij onderzoek. Daarna gaan een aantal sprekers met elkaar en het publiek in debat onder leiding van wetenschapsjournalist Diederik Jekel :

Katja Jansen – Universiteit Utrecht, onderzoeker

Debby Weijers - Stichting Proefdiervrij, Directeur

Carine van Schie – Nederlandse Brandwonden Stichting, Coördinator Onderzoek / Preventie, Zorg & Kwaliteit van Leven

Peter van Meer - College ter Beoordeling Geneesmiddelen, Assessor

Prescilla Jeurink - FrieslandCampina, Cluster Leader Nutrition and Cell Biology

Tjeerd de Groot - lid van de Tweede Kamer voor D66

Praktische informatie

Vanaf 19:30 uur heten wij u met koffie en thee welkom in het Academiegebouw, Domplein 21 te Utrecht. We starten om 20:00 uur met het debat en sluiten rond 21:30 uur af met een borrel. Deelname aan het debat is kosteloos.