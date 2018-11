Deactivering en regeneratie van katalysatoren tijdens het opwaarderen van bio-olie

Dit proefschrift richt zich op de productie, en het opwaarderen van bio-olie gemaakt van lignocellulosische biomassa. Bio-olie is essentieel om het mandaat van de Europese Unie (EU28) te halen waarin wordt gesteld dat er 10% hernieuwbare energie in de transportsector gebruikt moet worden. In deze thesis wordt een drieledige aanpak gevolgd om bio-olie te verkrijgen; zijnde een thermisch + katalytisch proces (ex-situ katalytische snelle pyrolyse (KSP)), en daaropvolgend deoxygenatie om bio-brandstof te verkrijgen die gebruikt kan worden in de transport sector. De katalytische materialen die worden gebruikt voor deze toepassingen zijn zeoliet-gebaseerd; (ZrO 2 /ZSM-5)/attapulgiet voor KSP, en K-(USY/attapulgiet) voor deoxygenatie. Het onderwerp van dit doctoraal onderzoek zijn de oorzaak van deactivatie tijdens de genoemde reacties, alsook het effect van regeneratie op de katalysatoren. Hiertoe zijn experimenten op laboschaal, kleinschalige piloottesten alsmede volwaardige piloottesten gedaan, en op basis van deze drie onderdelen is deze thesis onderverdeeld. (Micro)spectroscopische technieken zijn gebruikt om te bepalen dat deactivatie verloopt door blokkage van de poriën door coke in de (ZrO 2 /ZSM-5)/attapulgiet katalysator, en het instorten van de structuur voor de K-(USY/attapulgiet) katalysator. Door regeneratie van de door coke gedeactiveerde katalysator konden eerdere katalytische eigenschappen worden herwonnen. Echter, de deactivatie van de K-(USY/attapulgiet) katalysator was irreversibel, wat het dusver ongeschikt maakt voor een industriële toepassing. Een alternatieve katalysator voor dit gedeelte van het proces zal verder onderzocht moeten worden.Desalniettemin is de kwaliteit van gewonnen bio-olie na de KSP stap al vergelijkbaar met die van naftafractie.