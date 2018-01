De oppervlaktemassabalans van de Groenlandse ijskap en omringende gletsjers

In zijn proefschrift onderzoekt Brice Noël het massaverlies van de Groenlandse ijskap, de omliggende gletsjers op Groenland en de gletsjers in Oost Canada, om zo beter inzicht te krijgen in hun bijdrage aan de recente zeespiegelstijging. Hiervoor gebruikte hij een regionaal klimaatmodel gebruikt, waarvan hij de data met behulp van statistische analyse verder verfijnde tot een resolutie van 1 km.

Het onderzoek van Noël laat allereerst zien dat 1997 voor de kleinere gletsjers op Groenland een kantelpunt was. Vóór 1997 konden deze gletsjers het smeltwater in hun sneeuwlaag vasthouden, maar sinds het kantelpunt is deze sneeuwlaag in de zomer verzadigd en verliezen de gletsjers jaarlijks massa. Het kantelpunt is een gevolg van het opwarmende klimaat en betekent dat deze gletsjers op langere termijn zullen verdwijnen.

Deze resultaten leidden tot een publicatie in Nature Communications.