De klinische farmacologie van nieuwe antikankermedicijnen

Vincent de Weger beschrijft de klinische ontwikkeling van oraal docetaxel en paclitaxel in combinatie met het booster geneesmiddel ritonavir. De combinatie resulteert in een klinisch relevante blootstelling aan docetaxel en/of paclitaxel. Met oraal docetaxel observeerde hij bij enkele patienten een afname in het tumor volue (partial response).

De orale toediening van de antikankermedicijnen docetaxel en paclitaxel wordt beperkt door hun wateroplosbaarheid en beperkte opname vanuit de darm. Door het ontwikkelen van een speciale capsule en tablet van docetaxel en paclitaxel kon De Weger de wateroplosbaarheid vergroten. Door deze te combineren met een geneesmiddel dat specifieke darm enzymen en/of geneesmiddelen transporterende eiwitten in de darm kan remmen kon hij de opname verder verbeteren.

De combinatie van de remmer ritonavir en docetaxel/paclitaxel onderzocht De Weger beide verder in vroege klinische studies. De studies met docetaxel laten zien dat de combinatie van de capsules of de tabletten met ritonavir, resulteert in een antikankereffect met gedeeltelijke afname van de tumor bij een aantal patiënten. De meest voorkomende bijwerkingen van de combinatie van docetaxel en ritonavir waren, diarree, misselijkheid, braken en vermoeidheid. De combinatie van docetaxel en ritonavir is veel belovend en wordt daarom verder ontwikkeld in vervolgstudies.

De studie met oraal paclitaxel en ritonavir laat zien dat deze combinatie in een relatief lage dosering veilig toegepast kan worden. Het antikankereffect van de combinatie was echter beperkt.

De weger onderzocht het antikankermedicijn SAR405838 zowel alleen als in combinatie met een ander antikankermedicijn genaamd pimasertib. SAR405838 alleen had een beperkt antikankereffect. De belangrijkste bijwerking was het dalen van de bloedplaatjes.

In de studie waarin de combinatie werd toegepast, zag hij een goed antikankereffect. De combinatie gaf veel bijwerkingen. Deze bestonden uit het dalen van de bloedplaatjes en huiduitslag. De weger staakte de combinatiestudie vroegtijdig vanwege deze bijwerkingen.