Dagelijks online bijeenkomsten over onderwijs op afstand

Wil je weten hoe je jouw cursus voor periode 4 goed kunt voorbereiden met behulp van de beschikbare tools? Of heb je vragen over de inzet van een specifieke tool? Horen hoe collegadocenten hun onderwijs op afstand verzorgen? We helpen je graag verder en organiseren daarom dagelijks webinars en Q&A-sessies over verschillende onderwerpen en thema’s.

De online sessies zijn webinars of Q&A-sessies. In een webinar wordt een bepaalde onderwijstool didactisch en praktisch aan docenten gepresenteerd. In een Q&A-sessie is een docent te gast die geïnterviewd wordt over zijn of haar ervaringen over onderwijs op afstand. Tijdens al deze sessies zijn ook onderwijskundige adviseurs en deskundigen van Onderwijsdvies & Training (O&T) en Educate-it aanwezig. Zij staan tijdens deze sessies klaar om je van didactische én praktische informatie te voorzien en je vragen te beantwoorden. Alle vragen die niet direct te beantwoorden zijn, worden voor je uitgezocht.

Aanmelden is niet nodig. Deelnemen kan door op de door jou gewenste dag op het aangegeven tijdstip op onderstaande link te klikken waardoor je in de meeting komt.