Dag van de Architectuur: ontdek USP De Uithof

Op 17 juni 'de Dag van de Architectuur' verzorgt Architectuurcentrum AORTA samen met Stichting USP diverse rondleidingen door het Utrecht Science Park, en heeft het Energylab open huis.

Hieronder een overzicht van de programmaonderdelen waarop ingeschreven kan worden. Voor activiteiten met ** is een weekendpasse-partout noodzakelijk.

Science park What’s Next?! (rondleiding)** 14:00-16:00 uur

Staalkaart moderne architectuur (rondleiding) ** 11:00-16:00 uur

Central Park botanische tuin (rondleiding) ** 11:00-14:00 uur

Energylab (open huis)] 13:00-17:00 uur

Zerofootprintcampus [expo] 12:00-18:00 uur

Sterrentoren [rondleiding] 12:00-18:00 uur

Nightwalk [rondleiding] ** 24:00-01:00 uur

De Dag van de Architectuur staat dit jaar in het teken van ‘het duurzaam en gezond maken van de stad’, dat nauw aansluit bij het Utrecht Science Park (USP) waar onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en gezondheidszorg werken aan een betere wereld van morgen. De campus, ontwikkeld sinds 1960, is zijn tijd altijd vooruit gebleven. Momenteel worden de gebouwen van het eerste uur duurzaam verbouwd en aangepast aan de eisen van de toekomst. Waar dat niet meer mogelijk is, wordt gekozen voor duurzame sloop. Nieuwe panden worden gebouwd met hoge duurzaamheidskwalificaties. Ook wordt een nieuwe tramlijn aangelegd. Deze tram die in 2018 rijdt, wordt de belangrijkste schakel in de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park.