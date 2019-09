Prof. dr. Ferdi Engels spreekt zijn oratie uit bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar in de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht, in het bijzonder op het gebied van ‘Ontwerp en ontwikkeling van curricula in de Bètawetenschappen’. Het college van bestuur heeft hem per 1 juli 2018 op deze leerstoel benoemd.

De leerstoel heeft betrekking op het brede terrein van de curriculumwetenschap. De snel veranderende maatschappij, nieuwe onderwijskundige inzichten en technologische ontwikkelingen zijn factoren die aanzetten tot voortdurende bijstelling van bestaande curricula of ontwikkeling van nieuwe curricula. Deze leerstoel levert hier een bijdrage aan.

De oratie is getiteld ‘Curro en currere: het curriculum in het hoger onderwijs.’ Deze zal op woensdag 9 oktober om 16.15 uur worden uitgesproken in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht.

