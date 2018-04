Crystal Field Multiplet berekeningen en hetmagnetisch circulaire dichroïsme van CrO2 in resonanteinelastische röntgenverstrooiing

In deze studie maken we gebruik van een harde röntgentechniek om magnetische informatie af te leiden die meestal alleen via metingen met zachte röntgenstralen toegankelijk is. Hierdoor is het mogelijk deze informatie te bepalen onder extreme omstandigheden en in magnetische lagen diep in een materiaal. In deze context zijn de essentiële verschillen tussen de twee benaderingen besproken en de eerste metingen aan chroomdioxide uitgevoerd en geanalyseerd. Röntgenspectroscopie is een effectief hulpmiddel om de eigenschappen van een breed scala aan systemen te onderzoeken. Met de komst van moderne lichtbronnen, synchrotrons en röntgenlasers, en hoge resolutie detectietechnieken is het röntgen magnetisch circulair dichroïsme (XMCD) sinds zijn prille begin geëvolueerd tot een krachtige methode om de magnetische momenta van veel monsters te bestuderen. Kenmerkende systemen van interesse zijn de 3d overgangsmetalen waar het dichroïsme gewoonlijk wordt bestudeerd aan de L-rand met behulp van röntgenstraalabsorptiespectra (XAS). De L-rand van 3d overgangsmetalen ligt in het zachte energiegebied, wat enige experimentele beperkingen met zich meebrengt in de directe 2p XAS-meting, waardoor indirecte metingen met harde röntgenstralen wenselijk zijn.

1s2p resonante inelastische röntgenverstrooiing (RIXS) is een gevestigde techniek met betrekking tot het onderzoek van de elektronische structuur. Omdat 2p XAS en 1s2p RIXS dezelfde uiteindelijke elektronconfiguratie hebben, kan men profiteren van de harde röntgenstralen die worden gebruikt in 1s2p RIXS om toegang te krijgen tot zachte röntgeninformatie.